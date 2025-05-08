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Kayseri'de hava durumu nasıl olacak? Kayseri 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

Kayseri 8 Mayıs Perşembe hava durumu açıklandı. Kayseri'de hava durumu gün içinde değişkenlik gösterecek.

Kayseri'de hava durumu nasıl olacak? Kayseri 8 Mayıs Perşembe hava durumu!
Sedef Karatay

Kayseri'de 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, sabah saatlerinde çok bulutlu olacak. Gün boyunca bulutlar aralıklı olarak güneş ışığını geçirecek. Gün içinde sıcaklık 19°C, gece ise 6°C civarında olacak. Bölgedeki gündüz sıcaklıkları genellikle 18°C ile 19°C arasında, gece sıcaklıkları ise 6°C ile 7°C arasında değişmektedir.

9 Mayıs Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece ise 7°C civarında seyredecek. 10 Mayıs Cumartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece sıcaklıkları ise 10°C olarak öngörülmektedir. Bu dönemde gündüzleri ılıman ve güneşli; geceleri ise serin hava koşulları hakim olacaktır.

Bahar aylarında Kayseri'deki hava koşulları hızla değişebilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar önemli ölçüde düşebilir. Gün içinde güneşli ve ılıman hava hakim olsa da, ani yağışlar görülebilir. Hava durumunu düzenli takip etmek önemlidir. Ayrıca, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurarak, kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da akıllıca olacaktır. Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmak da önemlidir. Gerektiğinde kapalı alanlarda vakit geçirmek iyi bir seçenek olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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