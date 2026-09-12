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Kayseri’de intihar! Tabancayla kafasına ateş eden şahıs hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tabancayla kafasına ateş eden şahıs hayatını kaybetti.

Kayseri’de intihar! Tabancayla kafasına ateş eden şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi 4046. Sokak’ta bulunan 9 katlı binada ikamet eden M.A., (33) tabancayla kafasına ateş ederek intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede M.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. M.A.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp
Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de intihar! Tabancayla kafasına ateş eden şahıs hayatını kaybetti 1

Kayseri’de intihar! Tabancayla kafasına ateş eden şahıs hayatını kaybetti 2

Kayseri’de intihar! Tabancayla kafasına ateş eden şahıs hayatını kaybetti 3

Kayseri’de intihar! Tabancayla kafasına ateş eden şahıs hayatını kaybetti 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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