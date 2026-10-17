Kayseri'de prizi tamir ederken elektrik akımına kapıldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir genç prizi tamir ederken elektrik akımına kapıldı. Olay, Ziyagökalp Mahallesi Anonim Sokak’ta meydana geldi. Yabancı uyruklu 20 yaşındaki H.E.C. prizi tamir etmeye çalışıyordu. Elektrik akımına kapılarak yaralandı.



AKIMA KAPILAN GENÇ YARALANDI

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı. Sonrasında genç ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, ikamette incelemeler yaptı. H.E.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gelişmeler izleniyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır