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Kayseri'de prizi tamir ederken elektrik akımına kapıldı

Kocasinan ilçesinde bir genç, prizi tamir ederken elektrik akımına kapıldı. Sağlık durumu iyi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de prizi tamir ederken elektrik akımına kapıldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir genç prizi tamir ederken elektrik akımına kapıldı. Olay, Ziyagökalp Mahallesi Anonim Sokak’ta meydana geldi. Yabancı uyruklu 20 yaşındaki H.E.C. prizi tamir etmeye çalışıyordu. Elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Kayseri de prizi tamir ederken elektrik akımına kapıldı 1

AKIMA KAPILAN GENÇ YARALANDI

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı. Sonrasında genç ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, ikamette incelemeler yaptı. H.E.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gelişmeler izleniyor.

Kayseri de prizi tamir ederken elektrik akımına kapıldı 2

Kayseri de prizi tamir ederken elektrik akımına kapıldı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Kocasinan elektrik priz
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