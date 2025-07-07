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Kayseri'de silahlı kavga: 3 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de silahlı kavga: 3 yaralı
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi üzerindeki bahçeli evde meydana gelen olayda iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.O., tüfekle M.G., D.O. ve Ö.A.'ya ateş açtı.

Kayseri de silahlı kavga: 3 yaralı 1

3 kişi tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri silahlı kavga
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