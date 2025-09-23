Kayseri’de tarihi mozaikler gün yüzüne çıktı: En büyük mozaik yapısında mezarlar bulundu

Kayseri’nin İncesu ilçesinin Örenşehir Mahallesi’nde büyükşehir belediyesinin desteğiyle kazı çalışmaları sürmektedir. İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapılarının yer aldığı bölgede Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, incelemelerde bulundu.

Büyükkılıç, bu yılki kazılarda mezarların bulunduğu alan hakkında açıklamalar yaptı. Çalışmalarda kaliteli mozaiklerin ortaya çıkmasının kendilerini heyecanlandırdığını belirtti. Toplamda 600 metrekarelik bir mozaikle ilgili veriler elde edildi.

Kazı alanında yapılan incelemelerde, Roma ve Erken Bizans dönemi mozaiklerine rastlandı. Başkan Büyükkılıç’a İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile diğer yetkililer eşlik etti. Kazı alanında yeni bulgular hakkında bilgi aldı.

Büyükkılıç, kazı çalışmaları sırasında 3 dönümlük bir alanda yürütülen araştırmaların önemli olduğunu vurguladı. Bulunan veriler, burada bir yöneticinin sarayının olabileceğini düşündürüyor. Ayrıca, milattan sonra 300-400’lü yıllara kadar kullanılan bir yerleşim olduğunu ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, bulunulan eserlerin kapatılmasıyla ilgili planlar hakkında bilgi verdi. Bu alandaki kültürel varlıkların halka sunulması gerektiğini belirtti. Gerekli mozaikler açılacak ve ziyaretçilere sunulacak duruma getirilecektir.

Kazı Başkanı Can Erpek, bu yıl mezarlarla karşılaştıklarını söyledi. 2021 yılından itibaren sürdürülen kazılarda yaklaşık 3 dönüm alan ortaya çıkarıldı. Yapının 3. ve 4. yüzyıla ait olduğu düşünülmektedir.

Erpek, kazdıkları alanda bulunan mezarların tarihini ortaya koydu. Bir mezar 11. yüzyıla ait olduğu bilinen sikkeler içeriyordu. Ayrıca Villayı inşa ettiren kişinin ismi Hyakinthos olarak tespit edildi. Bu durum, dönemin üst düzey yöneticilerinden biri olduğunu düşündürmektedir.