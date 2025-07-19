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Kayseri'de vahşet! Husumetlisini namaz kılarken boğazını keserek öldürdü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi camide namaz kıldığı esnada boğazını keserek öldürdü. Acı haberi alarak camiye gelen Ş.T.’nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Kayseri'de vahşet! Husumetlisini namaz kılarken boğazını keserek öldürdü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Kocaali Sokak’taki camide meydana gelen olayda Y.Ş. (32), aralarında araç parkı yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen Ş.T.’nin (63) camide namaz kılarken boğazını kesti.

Kayseri de vahşet! Husumetlisini namaz kılarken boğazını keserek öldürdü 1

PARK KAVGASI BÜYÜDÜ, CAMİDE BOĞAZINI KESTİ

Y.Ş., Ş.T.’yi bıçaklamaya devam ederken cemaat araya girerek, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ş.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseri de vahşet! Husumetlisini namaz kılarken boğazını keserek öldürdü 2

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken, Ş.T.’nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak camiye gelen Ş.T.’nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri cami
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