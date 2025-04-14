Kayseri'de yollar buz pistine döndü, faciaya ramak kaldı! Minibüs devrildi, otomobil refüje çarptı

Kayseri'de soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle minibüsün devrilmesi ve otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde kontrolünü kaybeden minibüs devrildi, peşinden gelen otomobil ise refüje çıktı.

DEVRİLEN MİNİBÜSE ÇARPTI

Buz dolayısıyla kayganlaşan yolda duramayan otomobil, devrilen minibüse çarparak durabildi. Kazalarda 2 kişi yaralandı. O anlar ise anbean vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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