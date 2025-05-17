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Kayseri'de yürek ısıtan görüntüler: Polisleri gördüler, selama durdular

Kayseri'de devriye gezen polis ekiplerini görünce selama duran çocukların hali yürekleri ısıttı.

Kayseri'de yürek ısıtan görüntüler: Polisleri gördüler, selama durdular

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, devriye atarken yol kenarında bulunan çocukların kendilerine selam verdiğini gördü. Araçlarını durdurarak çocuklarla sohbet eden ekipler, çocuklara hediye verdi. Polis ekipleri ayrıca, çocuklara polis sireni de çaldırdı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı personeller olarak görevimizi sürdürürken, bizleri fark eden çocukların içten selamlarıyla karşılaştık. Bu güzel selamlarına kayıtsız kalamadık; onlarla kısa ama anlamlı bir sohbet gerçekleştirdik. Hem yüzlerde tebessüm bıraktık hem de çocuklarımızın teşkilatımıza karşı güven ve sevgi bağını bir kez daha pekiştirdik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz. Çünkü onlar bizim en kıymetli emanetimiz" denildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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