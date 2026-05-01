Kayseri Hava Durumu! 01 Mayısıs Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de, 1 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu değişken olacak. Sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Hava, 19 ile 22 derece arasında değişecek. Genellikle bulutlu bir gün geçireceğiz. Özellikle öğleden sonra sağanak yağış ya da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

2 Mayıs Cumartesi günü hava durumu yine değişken olacak. Sıcaklık 14 ile 8 derece arasında seyredecek. Yağmur bekleniyor. 3 Mayıs Pazar günü sıcaklık yine farklı olacak. Bu kez değerler 13 ile 4 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar görülebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ayrıca, planlarınızı hava durumuna göre düzenlemeniz gerekecek.

Kayseri'de hava durumu sıklıkla değişkenlik gösteriyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Böylece olumsuz hava koşullarından etkilenmezsiniz. Hazırlık yapmanız, gününüzü kolaylaştıracaktır.