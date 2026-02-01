HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 1 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu ılıman ve bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 9 ile 12 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 3 ile 7 derece arasında olacak. Rüzgar hafif esecek ve gün doğumu 07:43'te gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 2 Şubat kapalı, 3 Şubat karla karışık yağmur, 4 Şubat ise parçalı bulutlu geçecek. Hava koşullarına uygun giyinmekte fayda var.

Kayseri Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Kayseri hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 1 Şubat 2026 Pazar günü Kayseri'de hava durumu ılıman ve bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 9 ile 12 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 3 ile 7 derece değişecek. Rüzgar güneydoğu yönünden hafif esecek. Rüzgar hızı 8 ile 18 km/saat arasında olacak. Nem oranı %50 ile %78 arasında seyredecek. Gün doğumu saati 07:43. Gün batımı saati ise 17:59 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişken olacak. 2 Şubat Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar 5 ile 11 derece arasında değişecek. 3 Şubat Salı günü zaman zaman karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 5 derece civarında olacak. 4 Şubat Çarşamba günü hava parçalı bulutlu. Sıcaklıklar -3 ile 5 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hazırlıklı olmak da gereklidir. Özellikle yağmurlu ve karla karışık yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler faydalıdır. Şemsiye bulundurmak da akıllıca olacaktır. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı vücut ısısını korumak gerekir. Kat kat giyinmek iyi bir fikirdir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Güncel hava durumu takibini sürdürmek önemlidir. Planlarınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir'de acil durum bildiren uçak Ankara'ya iniş yaptı!Kırşehir'de acil durum bildiren uçak Ankara'ya iniş yaptı!
Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildiTürkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.