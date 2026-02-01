Kayseri Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Şubat 2026 Pazar günü Kayseri'de hava durumu ılıman ve bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 9 ile 12 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 3 ile 7 derece değişecek. Rüzgar güneydoğu yönünden hafif esecek. Rüzgar hızı 8 ile 18 km/saat arasında olacak. Nem oranı %50 ile %78 arasında seyredecek. Gün doğumu saati 07:43. Gün batımı saati ise 17:59 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişken olacak. 2 Şubat Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar 5 ile 11 derece arasında değişecek. 3 Şubat Salı günü zaman zaman karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 5 derece civarında olacak. 4 Şubat Çarşamba günü hava parçalı bulutlu. Sıcaklıklar -3 ile 5 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hazırlıklı olmak da gereklidir. Özellikle yağmurlu ve karla karışık yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler faydalıdır. Şemsiye bulundurmak da akıllıca olacaktır. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı vücut ısısını korumak gerekir. Kat kat giyinmek iyi bir fikirdir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Güncel hava durumu takibini sürdürmek önemlidir. Planlarınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz.