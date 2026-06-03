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Kayseri Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de hava durumu 3 Haziran 2026 tarihinde değişken şekilde devam ediyor. Şehirde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 19 dereceye düşecek, öğle saatlerinde ise 25 dereceye ulaşması öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 19 dereceye inecek. Gece ise açık hava hakim olacak ve sıcaklık 14 derece civarına düşecek. Hava koşullarını takip etmek önem taşıyor.

Kayseri Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba. Kayseri'de hava durumu değişken. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı yaklaşık 23 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşecek. Hafif yağışlar da görülecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 dereceye kadar yükselebilir. Hafif yağışların sürmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 derece civarına inecek. Hafif yağışlar devam edebilir. Gece hava 14 dereceye düşecek. Açık bir hava hakim olacak.

Rüzgar batı yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 6 kilometre civarında olacak. Nem oranı sabah %54, gündüz %39, akşam %60, gece ise %73 civarında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'nin hava durumu değişiklik gösterecek. 4 Haziran Perşembe günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu gün sıcaklık yaklaşık 24 derece olacak. 5 Haziran Cuma günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık yaklaşık 25 derece civarında seyredecek. 6 Haziran Cumartesi günü ise çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık bu gün 24 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Hava durumunu düzenli takip etmek, günlük planlarınızı yapmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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