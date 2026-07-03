Kayseri Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Temmuz 2026 Cuma günü, Kayseri'de hava durumu keyifli. Gündüz sıcaklık 30 derece civarına ulaşıyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 - 16 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık 25 - 28 derece arasında olacak. Nem oranı %25 seviyelerinde. Rüzgar hızı ise 3 - 4 km/s. Gün boyunca hava açık kalacak. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava genel olarak güneşli ve ılık geçecek. Cumartesi günü sıcaklık 27 - 28 derece olacak. Pazar günü sıcaklık 25 - 26 derece civarına düşecek. Pazartesi günü hava sıcaklığı 25 - 26 derece arasında değişecek. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek adına açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yürüyüşe çıkmak idealdir. Piknik yapmak veya bisiklete binmek için uygun bir dönemdeyiz. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemli. Şapka takabilir ve güneş kremi kullanabilirsiniz. Pazartesi günü hafif yağış öngörülüyor. Bu nedenle, yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Kayseri'deki hava durumu ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz, yerel hava durumu siteleri ziyaret edilebilir.