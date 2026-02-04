Kayseri Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü, hava soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 derece civarına yükselecek. Akşam saatlerinde bu sıcaklık 3 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklıklar ise sabah ve akşam saatlerinde 0 ile 3 derece arasında kalacak. Nem oranı %70 ile %80 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 5 ile 10 km/saat arasında olacak.

Gelecek günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 5 Şubat Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 0 ile 8 derece arasında değişecek. 6 Şubat Cuma günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar ise 2 ile 6 derece arasında olacak. 7 Şubat Cumartesi günü hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 3 ile 6 derece arasında seyredecek.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi don ve buzlanma riskini artırmaktadır. Sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor. Araçlarının kış koşullarına uygun olduğundan emin olmalılar. Gece ve sabah saatlerinde kaygan olabilecek yollarda yavaş ve kontrollü sürüş yapmaları önerilir.

Soğuk hava nedeniyle kalın giyinmek önemlidir. Yürürken dikkatli olunmalıdır. Güncel hava tahminlerini takip etmek de şarttır. Bu şekilde Kayseri'deki hava durumuna uygun hazırlık yapabilirsiniz. Güvenli bir şekilde günlük aktivitelerinize devam edersiniz.