HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 4 Şubat 2026 tarihinde hava soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 6 dereceye yükselecek, akşam ise 3 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık sabah ve akşam saatlerinde 0 ile 3 derece arasında kalacak. Hava koşullarının değişkenliği devam edecek. 5 Şubat'ta kapalı bir hava bekleniyor. Dikkatli olmak, don ve buzlanma riskine karşı önlem almak sürücüler için büyük önem taşıyor. Güncel hava durumu bilgilerini takip etmek öneriliyor.

Kayseri Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Kayseri'de, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü, hava soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 derece civarına yükselecek. Akşam saatlerinde bu sıcaklık 3 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklıklar ise sabah ve akşam saatlerinde 0 ile 3 derece arasında kalacak. Nem oranı %70 ile %80 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 5 ile 10 km/saat arasında olacak.

Gelecek günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 5 Şubat Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 0 ile 8 derece arasında değişecek. 6 Şubat Cuma günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar ise 2 ile 6 derece arasında olacak. 7 Şubat Cumartesi günü hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 3 ile 6 derece arasında seyredecek.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi don ve buzlanma riskini artırmaktadır. Sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor. Araçlarının kış koşullarına uygun olduğundan emin olmalılar. Gece ve sabah saatlerinde kaygan olabilecek yollarda yavaş ve kontrollü sürüş yapmaları önerilir.

Soğuk hava nedeniyle kalın giyinmek önemlidir. Yürürken dikkatli olunmalıdır. Güncel hava tahminlerini takip etmek de şarttır. Bu şekilde Kayseri'deki hava durumuna uygun hazırlık yapabilirsiniz. Güvenli bir şekilde günlük aktivitelerinize devam edersiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSB acı haberi duyurdu: 1 şehitMSB acı haberi duyurdu: 1 şehit
İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul ettiİstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.