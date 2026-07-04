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Kayseri Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 4 Temmuz 2026 Cumartesi gününde hava durumu oldukça elverişli. Gündüz sıcaklık 26 derece, gece ise 13-14 derece dolaylarında seyredecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün bekleniyor. Ancak, 5 Temmuz'da sıcaklık 24 derece olacak ve yer yer sağanak yağışlar görülebilecek. Dikkatli olmak, şemsiye bulundurmak ve giyimde kat kat tercihler yapmak önemli. Değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmalı.

Kayseri Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 4 Temmuz 2026 Cumartesi. Kayseri'de hava durumu oldukça keyifli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 26 derece civarında. Gece ise 13 ile 14 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli. Yağış ihtimali neredeyse sıfır. Kayseri'de hava nasıl diye soranlar için gayet uygun bir gün. Açık hava etkinlikleri için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 5 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 24 derece civarında olacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. 6 ve 7 Temmuz'da ise gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Bu günlerde hava sıcaklıkları 25 ile 26 derece arasında değişecek.

Değişken hava koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Hafta sonu ve hafta başında dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları gündüz ve gece arasında belirgin farklar gösterecek. Kat kat giyinmek de akıllıca. Ayrıca, ceket bulundurmak sizi korur. Özellikle 6 ve 7 Temmuz'da dikkatli olunmalı. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu takip etmek önemlidir.

Kayseri'de 4 Temmuz'da hava durumu açık hava etkinlikleri için mükemmel olacak. Ancak önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini hatırlamakta fayda var. Buna göre hazırlıklı olmak en iyisi olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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