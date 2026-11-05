HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de hava durumu mevsim normlarına uygun bir seyir izliyor. Bugün parçalı bulutlu bir gün yaşanacak ve sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık 17-18 dereceye düşecek. Haftasonu ise sıcaklıkların daha da düşmesi öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri için plan yapacakların ani yağışlara karşı tedbir alması, şemsiye veya yağmurluk bulundurması önemli. Hava koşullarına dikkat ederek günlük aktiviteler planlanmalı.

Kayseri Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugünkü Kayseri hava durumu mevsim normlarına uygun şekilde devam ediyor. 05 Kasım 2026 tarihinde hava genel olarak parçalı bulutlu. Sıcaklık yaklaşık 20 derece civarında. Günün ilerleyen saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Akşam saatlerine doğru sıcaklık 17-18 derece seviyelerine gerileyecek. Kış mevsiminin habercisi olan serin havalar kendini göstermeye başlıyor. Özellikle sabah saatlerinde soğuk bir ortam oluşabilir. Dışarı çıkarken sıcak tutan giysilerin tercih edilmesi önerilir.

Kayseri'de hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Günün ilerleyen saatlerinde kapalı hava ve hafif yerel yağışlar bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecek olanlar ani değişimlere hazırlıklı olmalı. Ayrıca aniden bastıran yağışlara karşı bir şemsiye veya ince yağmurluk bulundurmak önemli. Aksi takdirde sürpriz yağışlarla karşılaşma olasılığı var.

Önümüzdeki günler Kayseri için farklı bir seyir izliyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Daha serin bir havanın etkili olması öngörülüyor. Hafta sonu boyunca sıcaklıklar 15-18 derece arasında gidip gelecektir. Pazar günü biraz daha fazla yağışlı hava söz konusu olabilir. Bu nedenle, açık hava planlarınızı gözden geçirmenizde fayda var. Dışarıda uzun süre kalacak olanlar kat kat giyinmeli. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak akıllıca olacaktır.

Kayseri hava durumu mevsim normlarında ilerliyor. Yerel yağışlara karşı dikkatli olunması önemli. Dışarıda bulunacak kişiler için bir şemsiye veya uygun giysiler almak, olumsuz hava koşullarından etkilenmeyi azaltır. Gelecek günlerde serin ama keyifli bir hava ile karşılaşacağız. Değişen hava şartlarını dikkate alarak günlük aktivitelerinizi planlamayı unutmayın.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NASA açıkladı: Gözlemevi uzaydan Dünya'ya düşüyor!NASA açıkladı: Gözlemevi uzaydan Dünya'ya düşüyor!
Seçim hezimeti sonrası ABD'nin iki numarası JD Vance, Trump'a resti çekti! "İsrail ile ilişkileri değiştir"Seçim hezimeti sonrası ABD'nin iki numarası JD Vance, Trump'a resti çekti! "İsrail ile ilişkileri değiştir"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

Havluya sarınıp poz verdi! Hayranlarını mest etti

Havluya sarınıp poz verdi! Hayranlarını mest etti

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Seyyanen zamda 'kulis bilgisi' Rakam geldi: 'Emeklileri rahatlatır'

Seyyanen zamda 'kulis bilgisi' Rakam geldi: 'Emeklileri rahatlatır'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.