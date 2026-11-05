Kayseri Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Bugünkü Kayseri hava durumu mevsim normlarına uygun şekilde devam ediyor. 05 Kasım 2026 tarihinde hava genel olarak parçalı bulutlu. Sıcaklık yaklaşık 20 derece civarında. Günün ilerleyen saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Akşam saatlerine doğru sıcaklık 17-18 derece seviyelerine gerileyecek. Kış mevsiminin habercisi olan serin havalar kendini göstermeye başlıyor. Özellikle sabah saatlerinde soğuk bir ortam oluşabilir. Dışarı çıkarken sıcak tutan giysilerin tercih edilmesi önerilir.

Kayseri'de hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Günün ilerleyen saatlerinde kapalı hava ve hafif yerel yağışlar bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecek olanlar ani değişimlere hazırlıklı olmalı. Ayrıca aniden bastıran yağışlara karşı bir şemsiye veya ince yağmurluk bulundurmak önemli. Aksi takdirde sürpriz yağışlarla karşılaşma olasılığı var.

Önümüzdeki günler Kayseri için farklı bir seyir izliyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Daha serin bir havanın etkili olması öngörülüyor. Hafta sonu boyunca sıcaklıklar 15-18 derece arasında gidip gelecektir. Pazar günü biraz daha fazla yağışlı hava söz konusu olabilir. Bu nedenle, açık hava planlarınızı gözden geçirmenizde fayda var. Dışarıda uzun süre kalacak olanlar kat kat giyinmeli. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak akıllıca olacaktır.

Kayseri hava durumu mevsim normlarında ilerliyor. Yerel yağışlara karşı dikkatli olunması önemli. Dışarıda bulunacak kişiler için bir şemsiye veya uygun giysiler almak, olumsuz hava koşullarından etkilenmeyi azaltır. Gelecek günlerde serin ama keyifli bir hava ile karşılaşacağız. Değişen hava şartlarını dikkate alarak günlük aktivitelerinizi planlamayı unutmayın.