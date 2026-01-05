Kayseri Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Ocak 2026 Pazartesi. Kayseri'de hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 1 ile 2 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 0 ile -1 derece civarında seyredecek. Nem oranı %67 ile %71 arasında olacak. Rüzgar hızı ise 9 km/saat civarında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:56. Gün batımı saati 17:30 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de soğuk ve güneşli hava koşulları hakim olacak. 6 Ocak Salı sabah saatlerinde hava sıcaklığı -2 derece. Gündüz ise sıcaklık 6 derece civarında olacak. 7 Ocak Çarşamba günü gündüz sıcaklığı da 6 derece olacak. 8 Ocak Perşembe gününde sıcaklık 10 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Soğuk hava koşullarında sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken rüzgarı etkisini azaltmak için rüzgarlık veya mont giymek faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşük olduğu saatlerde açık alanlarda uzun süre kalmamaya özen gösterilmelidir.

Kayseri'de yağış beklenmemektedir. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olduğunu gösteriyor. Ancak hava sıcaklıklarının düşük olması, açık hava etkinliklerinde uygun giyinmeyi gerektiriyor. Hava koşullarına dikkat edilmeli ve giyim seçimi buna göre yapılmalıdır.