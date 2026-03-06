Kayseri Hava Durumu! 06 Mart Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Mart 2026 Cuma günü Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 4 derece civarında. Gece ise sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek. Bu dönemde yer yer hafif kar sağanakları bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte 9 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler olacak. 7 Mart Cumartesi günü sıcaklık 1 derece civarında olacak. Hafif kar yağışı görülecek. 8 Mart Pazar günü hava sıcaklığı 2 derece olacak. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 9 Mart Pazartesi günü hava sıcaklıkları 4 dereceyi bulacak. Çoğunlukla güneşli bir hava etkili olacak.

Bu dönemde ani sıcaklık değişimlerine dikkat edilmeli. Uygun giyinmek önem taşıyor. Hava koşullarına göre planlarınızı düzenlemelisiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Hafif kar sağanakları beklendiği için dikkatli olunmalı. Araçların kış koşullarına uygun hazırlanması faydalı olacaktır.