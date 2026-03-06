HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 06 Mart Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu geçiyor. Gündüz sıcaklık 4 derece civarında, gece ise 2 dereceye düşmesi bekleniyor. Yer yer hafif kar sağanakları görülecek. Önümüzdeki günlerde, 7 Mart Cumartesi günü sıcaklık 1 derece olacak, hafif kar yağışı tahmin ediliyor. 9 Mart Pazartesi günü sıcaklık 4 dereceye çıkarken, hava çoğunlukla güneşli olacak. Uygun giyim ve planlamalar bu dönemde önem taşıyor.

Kayseri Hava Durumu! 06 Mart Cuma Kayseri hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 6 Mart 2026 Cuma günü Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 4 derece civarında. Gece ise sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek. Bu dönemde yer yer hafif kar sağanakları bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte 9 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler olacak. 7 Mart Cumartesi günü sıcaklık 1 derece civarında olacak. Hafif kar yağışı görülecek. 8 Mart Pazar günü hava sıcaklığı 2 derece olacak. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 9 Mart Pazartesi günü hava sıcaklıkları 4 dereceyi bulacak. Çoğunlukla güneşli bir hava etkili olacak.

Bu dönemde ani sıcaklık değişimlerine dikkat edilmeli. Uygun giyinmek önem taşıyor. Hava koşullarına göre planlarınızı düzenlemelisiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Hafif kar sağanakları beklendiği için dikkatli olunmalı. Araçların kış koşullarına uygun hazırlanması faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump gözlerini kapattı; Oval Ofis’te etrafını sarıp dua ettiler!Trump gözlerini kapattı; Oval Ofis’te etrafını sarıp dua ettiler!
İHA gemisine saldırı, Manama'da 2 otel vuruldu...İHA gemisine saldırı, Manama'da 2 otel vuruldu...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.