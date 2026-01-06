HABER

Kayseri Hava Durumu! 06 Ocak Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 6 Ocak 2026 tarihinde soğuk ve bulutlu hava bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 2 ile 6 derece arasında olacakken, gece sıcaklıkları -6 dereceye kadar düşebilir. Rüzgarın doğu yönünden 9 km/saat hızında eseceği öngörülüyor. Şehirdeki hava durumu, önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. 7 Ocak'ta daha sıcak günler, 8 ve 9 Ocak'ta ise sağanak yağış ve kar bekleniyor. Seyahat planlarınızı yaparken, hava koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Doğukan Akbayır

Bugün, 6 Ocak 2026 Salı günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 2 ile 6 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise -6 dereceye kadar düşebilir. Rüzgar 9 km/saat hızında esecek. Rüzgarın yönü doğu olacak. Nem oranı %67 ile %71 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 7 Ocak Çarşamba günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 3 ile 7 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise -3 derece civarında kalacak. 8 Ocak Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 4 ile 7 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 0 dereceye kadar düşebilir.

9 Ocak Cuma günü kar ve yağmur karışımı yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 2 ile 3 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise -5 dereceye kadar düşebilir. Bu dönemde Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 8 ve 9 Ocak tarihlerinde yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız faydalı olacaktır. 9 Ocak Cuma günü kar ve yağmur karışımının etkili olabileceğini unutmamalısınız.

