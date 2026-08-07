Kayseri Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Ağustos 2026 Cuma günü, Kayseri'de hava durumu keyifli. Gün sıcaklıkları 30 derece civarlarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 14 ile 16 derece arasında değişecek. Gün boyunca güneşli bir hava tahmin ediliyor. Rüzgar hafif esintiler şeklinde esecek.

Kayseri'de bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Güneşli havada keyifli vakit geçirilebilir. Rüzgarın hafif esintisi etkinlikler için avantaj sağlayacak.

Önümüzdeki günler benzer hava koşulları gösterecek. 8 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 32 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 16 ile 18 derece arasında kalacak. 9 Ağustos Pazar günü sıcaklık 29 dereceyi bulacak. Gece sıcaklıkları 15 ile 17 derece arasında olacak. 10 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık ise 28 derece civarında tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 14 ile 16 derece arasında gerçekleşecek.

Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Fakat, en sıcak saatlerde aşırı güneşten korunmak gerekebilir. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek faydalı olacaktır. Şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içmek de vücudu nemli tutmada yararlı olacaktır.

Sonuç olarak, Kayseri'de 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava oldukça keyifli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için bu dönemi iyi değerlendirebilirsiniz.