Kayseri Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün 8 Ağustos 2026 Cumartesi, Kayseri'de hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 - 32 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 - 17 derece arasında bekleniyor. Rüzgar hafif, saatte 5 - 8 kilometre hızında esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı ise %48 civarında olacak.

Sıcak ve güneşli hava açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak, aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkisi olabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde bol su içmeyi unutmayın. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler giymek de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu güneşli ve sıcak kalacak. Pazar günü hava sıcaklığı 29 - 30 derece olacak. Pazartesi ve Salı günlerinde ise sıcaklık 28 - 29 derece civarında bekleniyor. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Nem oranı %50 - 55 arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar hassas olmalıdır. Açık hava etkinliği planlayanların güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmamaları gerekir. Bu saatler 10:00 - 16:00 arasındadır. Gün boyunca bol sıvı almak ise sağlığı korumaya yardımcı olur.

Kayseri'de bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Serin ortamlarda kalmak, bol su içmek ve uygun giysiler tercih etmek sağlığınızı koruyacaktır.