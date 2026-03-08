Kayseri Hava Durumu! 08 Mart Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Mart 2026 Pazar günü, Kayseri'de hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 3 ile 7 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 0 ile -4 derece civarında seyredecek. Bu dönemde hava koşullarına göre giyinmek önemlidir. Planlarınızı buna uygun düzenlemeniz faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, 9 Mart Pazartesi günü, hava sıcaklıkları 3 ile 5 derece arasında bekleniyor. 10 Mart Salı günü, sıcaklıkların 6 ile 7 derece arasında artması öngörülüyor. 11 Mart Çarşamba günü sıcaklıkların 8 ile 10 derece arasında daha da yükselebileceği tahmin ediliyor. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ayrıca planlarınızı da buna göre yapmalısınız.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde yağışlı bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

Kayseri'de, 8 Mart 2026 Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. Yağışlı hava koşullarının da etkili olması tahmin ediliyor. Hava koşullarına uygun giyinmek, planlarınızı buna göre düzenlemek, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur.