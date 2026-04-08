Kayseri Hava Durumu! 08 Nisan Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Nisan 2026 Çarşamba, Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklık 10 ile -4 derece arasında olacak. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 9 Nisan Perşembe günü hava sıcaklıkları 9 ile 0 derece arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. 10 Nisan Cuma günü sıcaklıklar 6 ile -2 derece arasında değişecek. Karla karışık yağmur geçişleri görülebilir. 11 Nisan Cumartesi günü sıcaklıklar 4 ile 0 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek fayda sağlayacaktır. Ani sıcaklık düşüşlerine karşı koruyucu olmak gerekir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih etmek önemlidir. Şemsiye bulundurmak ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olur. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlık açısından önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumanıza katkı sağlar.