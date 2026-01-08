HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklıklar 3 ile 10 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise hafif yağışla beraber sıcaklık 5 ile 9 dereceye düşecek. 9 Ocak Cuma günü yağmurlu ve karla karışık bir hava bekleniyor, sıcaklık 2 ile -6 derece arasında olacak. Dışarıda sağlık için uygun kıyafet seçimi ve hava koşullarına göre plan yapmak önemli.

Kayseri Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 8 Ocak 2026 Perşembe günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 3 ile 10 derece arasında değişecek. Hava bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 ile 9 derece arasında olacak. Gece sıcaklık 2 ile 8 derece arasında seyredecek. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 12 ile 23 kilometre arasında olacak. Nem oranı ise %55 ile %75 arasında değişecek.

Gelecek günlerde Kayseri'deki hava durumu değişken olacak. 9 Ocak Cuma gününde hava yağmurlu ve karla karışık olacak. Sıcaklıklar 2 ile -6 derece arasında değişecek. 10 Ocak Cumartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklık -1 ile -4 derece arasında seyredecek. 11 Ocak Pazar günü ise hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık -1 ile 5 derece arasında değişiklik gösterecek.

Kayseri'de hava durumu değişkenlik göstereceği için planlar yaparken hava koşullarını dikkate almanız önemlidir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymelisiniz. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih etmeniz sağlığınızı korur. Hava koşullarına göre ulaşım planlarınızı yaparken trafik durumunu kontrol etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
“Operasyon” demişti, şimdi görüşüyor! Trump’tan Petro hamlesi“Operasyon” demişti, şimdi görüşüyor! Trump’tan Petro hamlesi
Trump, ABD'yi BM dahil 66 kuruluştan geri çektiTrump, ABD'yi BM dahil 66 kuruluştan geri çekti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.