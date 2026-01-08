Kayseri Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Ocak 2026 Perşembe günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 3 ile 10 derece arasında değişecek. Hava bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 ile 9 derece arasında olacak. Gece sıcaklık 2 ile 8 derece arasında seyredecek. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 12 ile 23 kilometre arasında olacak. Nem oranı ise %55 ile %75 arasında değişecek.

Gelecek günlerde Kayseri'deki hava durumu değişken olacak. 9 Ocak Cuma gününde hava yağmurlu ve karla karışık olacak. Sıcaklıklar 2 ile -6 derece arasında değişecek. 10 Ocak Cumartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklık -1 ile -4 derece arasında seyredecek. 11 Ocak Pazar günü ise hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık -1 ile 5 derece arasında değişiklik gösterecek.

Kayseri'de hava durumu değişkenlik göstereceği için planlar yaparken hava koşullarını dikkate almanız önemlidir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymelisiniz. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih etmeniz sağlığınızı korur. Hava koşullarına göre ulaşım planlarınızı yaparken trafik durumunu kontrol etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.