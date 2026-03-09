HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de hava durumu güneşli ve ılımandır. Bugün gündüz sıcaklık 5 ile 7 derece arasında seyrederken, gece 1 ile 3 dereceye düşecektir. Önümüzdeki günlerde ise hava sıcaklıkları artacak. 10 Mart'ta 6 ile 7, 11 Mart'ta 8 ile 10, 12 Mart'ta ise 10 ile 12 derecelere ulaşması beklenmektedir. Ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak ve uygun giyinmek önemli bir ihtiyaçtır. Planlamalar bu durum göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Kayseri Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 9 Mart 2026 Pazartesi. Kayseri'de hava durumu güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 5 ile 7 derece arasında değişecek. Gece sıcaklık 1 ile 3 derece civarında seyredecek. Rüzgar hafif ve değişken yönlerden esecek. Nem oranı %60 civarında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler olacak. 10 Mart Salı günü hava sıcaklıkları 6 ile 7 derece arasında kalacak. Hava koşullarının güneşli olması öngörülüyor. 11 Mart Çarşamba günü sıcaklık 8 ile 10 derece arasında olacak. Ayrıca bu gün de hava koşulları güneşli tahmin ediliyor. 12 Mart Perşembe günü sıcaklıklar 10 ile 12 derece arasında olacak. Hava koşullarının güneşli olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlamalarınızı buna göre yapmalısınız. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava durumuna göre planlarınızı düzenlemeniz faydalı olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Uygun kıyafetler seçmek bu nedenle önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir tarafta kar diğer tarafta fırtına... Soğuk hava geri göndüBir tarafta kar diğer tarafta fırtına... Soğuk hava geri göndü
İran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattıİran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.