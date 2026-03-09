Kayseri Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Mart 2026 Pazartesi. Kayseri'de hava durumu güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 5 ile 7 derece arasında değişecek. Gece sıcaklık 1 ile 3 derece civarında seyredecek. Rüzgar hafif ve değişken yönlerden esecek. Nem oranı %60 civarında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler olacak. 10 Mart Salı günü hava sıcaklıkları 6 ile 7 derece arasında kalacak. Hava koşullarının güneşli olması öngörülüyor. 11 Mart Çarşamba günü sıcaklık 8 ile 10 derece arasında olacak. Ayrıca bu gün de hava koşulları güneşli tahmin ediliyor. 12 Mart Perşembe günü sıcaklıklar 10 ile 12 derece arasında olacak. Hava koşullarının güneşli olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlamalarınızı buna göre yapmalısınız. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava durumuna göre planlarınızı düzenlemeniz faydalı olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Uygun kıyafetler seçmek bu nedenle önemlidir.