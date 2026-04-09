Kayseri Hava Durumu! 09 Nisan Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Nisan 2026 Perşembe. Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 12 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 12 dereceyi bulacak. Akşam saatlerinde ise 10 dereceye düşmesi mümkün. Hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Zaman zaman hafif yağışlar görülebilir. Rüzgar güney yönünden hafif esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu soğuyacak. 10 Nisan Cuma günü hava sıcaklıkları 8 ile 10 derece arasında olacak. Bu gün karla karışık yağmur geçişleri görülebilir. 11 Nisan Cumartesi günü sıcaklıklar 5 ile 7 derece arasında değişecek. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. 12 Nisan Pazar günü hava sıcaklıkları 7 ile 9 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. Ara ara güneş görülmesi mümkün.

Bu dönemde havaya uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak gerekir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Hava durumunu düzenli takip etmek gereklidir. Bu şekilde olası sürprizlerden korunmak mümkün.