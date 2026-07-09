Kayseri Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü, Kayseri'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık 16 ile 30 derece arasında değişiyor. Nem oranı %23 civarında. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esiyor. Bu, Kayseri'deki hava durumunun rahatlatıcı ve serinletici olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Temmuz Cuma günü hava yine açık ve güneşli. Sıcaklık 14 ile 31 derece arasında olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü de hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklık 12 ile 31 derece arasında seyredecek. 12 Temmuz Pazar günü de durum aynı. Bu, Kayseri'de hava koşullarının genel olarak sıcak ve güneşli olacağını gösteriyor.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir veya bahçenizde vakit geçirebilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle öğle saatlerinde, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz. Ayrıca, serin kalmanız için bu süreyi değerlendirebilirsiniz. Rüzgarın hafif olacağı günlerde, açık hava etkinlikleri için ideal koşullar oluşacaktır.

Kayseri'de 9 Temmuz Perşembe günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Açık hava etkinlikleri için mükemmel bir dönemdesiniz. Günlük aktivitelerinizi planlarken bu hava koşullarını dikkate almalısınız. Keyifli ve sağlıklı bir hafta geçirme fırsatınız var.