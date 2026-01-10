HABER

Kayseri Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu açık ve soğuk geçecek. Gündüz sıcaklık 0 ile -3 derece arasında seyredecekken akşam saatlerinde 3 ile -6 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde ise hava koşullarında değişim yaşanacak. 11 Ocak Pazar günü sağanak bekleniyor. Bu nedenle kalın giysiler, su geçirmez ayakkabılar seçmek önem taşıyor. Dışarıda dikkatli olmak ve evde yeterli ısınmayı sağlamak da gereklidir.

Taner Şahin

Bugün, 10 Ocak 2026 Cumartesi. Kayseri'de hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 ile -3 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 ile -6 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif şekilde esecek. Kayseri'de bugünkü hava durumu soğuk ve açık sayılabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 11 Ocak Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 9 derece, gece ise 0 derece civarında olacak. 12 Ocak Pazartesi günü kar ve yağmur karışımı yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 3, gece ise -6 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha soğuk ve yağışlı hale gelecek.

Bu hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. 11 ve 12 Ocak tarihlerinde dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Yol koşullarına uygun hızda seyretmek gerekecek. Evde kalacağınız zamanlarda ısınma sisteminin düzgün çalıştığına emin olmalısınız. Su sızıntılarına karşı önlemler almak da önemlidir.

Kayseri'de 10 Ocak Cumartesi günü hava durumu açık ve soğuk olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha soğuk ve yağışlı hale gelecek. Bu değişikliklere karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı ve güvenliğinizi korumak açısından önemlidir.

hava durumu Kayseri
