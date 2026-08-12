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Kayseri Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 12 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu oldukça keyifli. Gün içerisinde sıcaklık 28 - 30 derece civarında seyredecek. Açık hava ve bol güneş ışığı, günü daha da keyifli hale getirecek. Gece saatlerinde sıcaklık 14 - 16 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 14 km/s olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek, bu nedenle açık hava etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri için ideal bir dönem.

Kayseri Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Kayseri'de hava durumu keyifli. Gün boyunca sıcaklık 28 - 30 derece civarında olacak. Bol güneş ışığı altında açık bir hava hakim. Gece saatlerinde sıcaklık 14 - 16 derece arasında düşecek. Bu, serin bir atmosfer oluşmasını sağlayacak. Rüzgarın hızı 14 km/s civarında esiyor. Nem oranı ise %41 civarında kalacak.

Bugünkü hava durumu, açık ve güneşli bir gün isteyenler için ideal. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 - 30 derece olacak. Bol güneş ışığı altında hava açık kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 14 - 16 derece arasında düşecek.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 27 - 29 derece civarında olacak. Bol güneş ışığı altında açık hava hakim olması bekleniyor. 14 Ağustos Cuma günü sıcaklık 25 - 27 derece arasında olacak. Güneşli hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 15 Ağustos Cumartesi günü için sıcaklık 23 - 25 derece civarında olacak. Güneşli ile parçalı bulutlu arası bir hava durumu öngörülüyor.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak da iyi bir seçenek. Gündüz güneş ışığından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmayı unutmayın. Gece serinliğine karşı ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı 14 km/s civarında olacağı için uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz. Nem oranı %41 civarında olduğu için bol su içmeye özen gösterin.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için planlar yapabilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Gündüzleri güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmayı unutmayın. Geceye hazırlıklı olmak için yanınıza ceket almayı ihmal etmeyin. Rüzgara karşı uygun kıyafetler giyebilir, bol su içmeyi unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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