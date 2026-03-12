Kayseri Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklık 10 derece civarında. Gün boyunca sıcaklıklar 0 ile 10 derece arasında değişecek. Rüzgarın güneyden esmesi tahmin ediliyor. Hızı saatte yaklaşık 15 kilometre olacak. Nem oranı ise %64 civarında. Kayseri'de bugünkü hava, güneşli ve 10 derece civarında.

Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklik olmayacak. 13 Mart Cuma günü güneşli bir hava var. Sıcaklık 0 ile 11 derece arasında olacak. 14 Mart Cumartesi günü hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 2 ile 10 derece arasında değişecek. 15 Mart Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık ise 0 ile 9 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genelde 10 derece civarında seyredecek. Yağış beklenmiyor. Ancak, 15 Mart Pazar günü yer yer sağanaklar görülebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların 15 Mart için hazırlıklı olmaları faydalı. Hava koşullarını dikkate alın. 15 Mart Pazar günü yağış ihtimaline karşı dikkatli olmalısınız. Genel olarak, Kayseri'de hava durumu 10 derece civarında olacak. Yağış beklenmiyor.