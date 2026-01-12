Kayseri Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Ocak 2026 Pazartesi, Kayseri'de hava durumu soğuk olacak. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları ise 1 dereceye kadar inebilir. Rüzgar sabah saatlerinde 15 km/saat hızında esecek. Öğle saatlerinde rüzgarın hızı 13 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 12 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gece saatlerinde rüzgarın hızı 11 km/saat olarak ölçülecek. Nem oranı gün boyunca %83 ile %91 arasında değişecek.

Kayseri'de hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. 13 Ocak Salı günü gündüz hava sıcaklığı -3 derece olacak. Gece sıcaklığı -11 derece civarında tahmin ediliyor. Hafif kar yağışı bekleniyor. 14 Ocak Çarşamba günü gündüz sıcaklığı -4 derece, gece sıcaklığı -6 derece olacak. Alçak bulutlar hakim olacak. 15 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklığı 1 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığı -3 derece civarında ölçülecek. Alçak bulutlar devam edecek.

Soğuk ve karla karışık yağmurlu hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Ayakkabılarınızın su geçirmez olması gerekir. Bu, kayma riskini azaltacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez montlar giyilmeli. Aksesuarlar da kullanılmalıdır. Sokaklarda yürürken dikkat edilmelidir. Kaygan zeminlere karşı tedbirli davranılmalıdır. Araç kullanırken yol koşullarına dikkat edilmelidir. Hızı düşürmeli ve güvenli mesafeyi korumalısınız. Bu önlemler olumsuz hava koşullarında güvenliği sağlamaya yardımcı olacaktır.