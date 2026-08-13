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Kayseri Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve keyifli. Gündüz sıcaklığı 28 dereceye ulaşırken, gece 14-15 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de hava genel olarak ılıman kalacak. 15 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 25 derece olacak. 16 Ağustos Pazar ise bazı bölgelerde hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye, şapka ve güneş kremi almayı unutmayın.

Kayseri Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe. Kayseri'de hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 14 ile 15 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Rüzgar hafif esintiler şeklinde eser. Rüzgarın hızı yaklaşık 4 ile 5 km/s olacak.

Önümüzdeki günlerde, Kayseri'de hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. 14 Ağustos Cuma günü, gündüz sıcaklığı 26 derece olacak. Gece sıcaklığı 13 ile 14 dereceye düşecek. 15 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 25 derece civarında kalacak. Gece sıcaklığı ise 11 ile 12 derece arasında olacak. 16 Ağustos Pazar günü bazı bölgelerde hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 25 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 12 ile 13 derece olacak.

Bu dönemde Kayseri'de hava durumu genellikle güneşli ve ılıman kalacak. Özellikle 16 Ağustos Pazar günü hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur. Gündüzleri güneş ışınlarından korunmak için şapka kullanmalısınız. Güneş kremi de işe yarar. Akşamları serin havaya karşı hazırlıklı olmanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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