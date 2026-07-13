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Kayseri Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 13 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla hava durumu sıcak ve açık. Sıcaklık, 29 ile 32 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 27 ile 28 derece civarında. Nem oranı %30 ile %40 seviyelerinde seyrediyor. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. Rüzgar hızı ise 4 ile 6 km/s arasında olacak. Açık havada vakit geçireceklerin güneşten korunması son derece önemli.

Kayseri Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 13 Temmuz 2026. Kayseri'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 29 - 32 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık 27 - 28 derece civarında. Nem oranı %30 - %40 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 4 - 6 km/s arasında değişecek. Hava açık. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Temmuz Salı günü sıcaklık 29 - 32 derece olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü ise 30 - 33 derece arasında tahmin ediliyor. Nem oranı yine %30 - %40 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı aynı şekilde 4 - 6 km/s arasında olacak. Her iki gün için hava açık ve yağışsız olacak.

Sıcak ve açık hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekiyor. Güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Bol su içmek de gereklidir. Ayrıca, sıcak havalarda açık hava etkinliklerini sabah veya akşam planlamak daha rahat bir deneyim sunacaktır.

Kayseri'de hava durumu genel olarak sıcak ve açık olmaya devam edecek. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun önlemler alması gerekir. Bu sayede keyifli bir gün geçirmek mümkün olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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