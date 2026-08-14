Kayseri Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 26 derece civarındadır. Bu sıcaklık, yaz havasına uygun bir gün sunuyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Dışarıda vakit geçirenler için konforlu bir ortam oluşacak.

Bugün Kayseri'de hava sıcak. Gün boyunca sıcaklık 26 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 12-13 dereceye düşecek. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yine güneşli olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 25-26 derece civarında kalacak. 16 Ağustos Pazar günü bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Gök gürültülü sağanaklar da olabilir. Sıcaklık 23-26 derece arasında değişecek. 17 Ağustos Pazartesi günü yer yer sağanak yaşanabilir. Gök gürültülü sağanak da görülebilir. Sıcaklık ise 22-25 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. 16 ve 17 Ağustos'ta yağışlı hava beklendiği için dışarı çıkarken şemsiye ya da yağmurluk almak faydalı olacaktır. Akşam serinliğine karşı ceket bulundurmanızda yarar var.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar genelde 22-26 derece arasında değişecek. Yağışlı günler de yaşanacak. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak, dışarıda konfor sağlar.