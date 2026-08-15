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Kayseri Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de hava durumu 15 Ağustos 2026 tarihinde genel olarak güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 25-27 derece civarında, gece ise 13-15 derece aralığında seyredecek. Önümüzdeki günlerde, 16 Ağustos Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yoğun yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almayı ve kat kat giyinmeyi unutmamak gerekiyor. Hava durumunu takip etmek, planlamalar için önem taşıyor.

Kayseri Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 15 Ağustos 2026 Cumartesi, Kayseri'de hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25 - 27 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 13 - 15 derece arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, Kayseri'nin karasal iklimine uygundur. Gündüzleri ılık, geceleri serin bir hava sunuyor.

Önümüzdeki günlerde, 16 Ağustos Pazar günü bölgede sağanak yağış bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar da olabilir. Sıcaklıklar gündüz 25 - 27 derece, gece ise 13 - 15 derece civarında kalacak. 17 Ağustos Pazartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışlar devam edebilir. Sıcaklıklar yine aynı aralıkta olacak. 18 Ağustos Salı günü hava genel olarak güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27 - 29 dereceye yükselebilir. Gece ise 13 - 15 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de tercih edilebilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı korur. Gündüzleri güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılması önerilir.

Kayseri'nin karasal iklimi, yaz aylarında sıcak ve kuru, kış aylarında soğuk ve kar yağışlıdır. Bu nedenle hava durumunu düzenli takip etmek önemlidir. Buna göre planlama yapmak günlük yaşamınızı daha konforlu hale getirebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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