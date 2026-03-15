Kayseri Hava Durumu! 15 Mart Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de, 15 Mart 2026 Pazar günü hava durumu değişken olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 - 12 derece civarlarında seyredecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 - 6 derece arasında düşecek. Yağışların azalması öngörülüyor. Rüzgar batı yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde, Kayseri'de hava durumu yine değişken olacak. 16 Mart Pazartesi günü sıcaklık 8 - 10 derece civarında olacak. Hafif yağmurlar bekleniyor. 17 Mart Salı günü sıcaklık 11 - 13 dereceye yükselecek. Hava koşulları daha sıcak olacak. 18 Mart Çarşamba günü sıcaklık 15 - 17 derece arasında değişecek. Artan bulutlarla birlikte hava koşulları farklılaşacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını unutmayalım. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye kullanmak önemlidir. Su geçirmeyen ayakkabılar da koruyucu olacaktır. Sıcak günlerde hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Güneşten korunmak için şapka veya gözlük kullanmak iyi bir fikirdir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Rüzgarın yönüne göre hareket etmekte fayda var.