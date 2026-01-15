Kayseri Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Ocak 2026 Perşembe günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 ile 1 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklığın 0 derecenin altına düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz -4. Akşam ise -5 derece civarında olacak. Nem oranı %80 civarında. Rüzgar hızı 12 km/saat civarında. Gün doğumu saati 07:55, gün batımı saati 17:40 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişecek. 16 Ocak Cuma günü sıcaklık 2 ile 4 derece arasında olacak. Hava bulutlu olacak. 17 Ocak Cumartesi günü hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık 0 ile 4 derece arasında seyredecek. 18 Ocak Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık -4 ile -1 derece arasında olacak.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında Kayseri'de yaşayanların dikkatli olmaları gerekir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yolda yürürken tedbirli olunmalıdır. Sıcak içecekler içmek, yeterli su almak vücut direncini artırır. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumaya yardımcı olur.