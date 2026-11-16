Kayseri Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri hava durumu 16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde değişken bir seyir izleyecek. Bugünkü hava sıcaklığının 19 ile 22 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Gün boyunca hafif bulutlu bir hava hâkim olacak. Akşam saatlerinde bulutların yoğunlaşmasıyla hafif yağışlar görülebilir. Açık hava planı olanların bu durumu göz önünde bulundurmaları yararlı olacaktır.

Kayseri'deki iklim koşulları mevsim normlarına uygun bir seyir izliyor. Bu dönemde kış mevsimine ait belirtiler kendini göstermeye başlıyor. Beklenen 20 derece civarındaki sıcaklık kış öncesi hava olarak değerlendiriliyor. Bu mevsimdeki hava tahminleri dışarıda geçirilen zaman için rahatlık sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişim gösterebilir. 17 Kasım Salı günü sıcaklığın 15 ile 18 derece arasında düşeceği öngörülüyor. Çok hafif yağışların da yaşanması bekleniyor. Çarşamba günü sıcaklık 12 ile 16 derece arasında olacak. Kayseri'deki yaşayanların uygun giyinmeleri akıllıca bir tercih olabilir.

Havanın giderek soğuması dolayısıyla ısınma önlemlerine dikkat etmekte fayda var. Kayseri'deki evlerde ve iş yerlerinde yeterli sıcaklık sağlanmalı. Bu durum, sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olacaktır. Dışarıya çıkarken kat kat giyinmek önemli. Ani sıcaklık düşüşleri ve yağışlara karşı dikkatli olunmalı.

Kayseri hava durumu 16 Kasım Pazartesi günü hafif bulutlu ve 20 derece civarında seyredecek. Devam eden günlerde sıcaklıkların düşmesi ve yağışların yaşanması bekleniyor. Önlemlerinizi alarak dışarıda geçireceğiniz zamandan keyif alabilirsiniz. Kayseri'nin iklim koşullarını takip etmek yaşam kalitesini artırmak için önemlidir.