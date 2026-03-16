Kayseri Hava Durumu! 16 Mart Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Mart 2026 Pazartesi. Kayseri'de hava durumu genellikle bulutlu. Gündüz sıcaklık 9-10 derece civarında. Gece sıcaklık ise 0-1 derece arasında. Nem oranı %50-60 seviyelerinde. Rüzgar hızı sabah 15 km/saat olarak tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde rüzgar hızı 18 km/saat. Akşam saatlerinde rüzgar hızı 23 km/saat. Gece saatlerinde rüzgar 22 km/saat olacak. Basınç sabah saatlerinde 902 hPa. Öğlede basınç 899 hPa. Akşam saatlerinde basınç yine 899 hPa. Gece basınç 898 hPa olarak ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 17 Mart Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 13-14 derece, gece sıcaklık 3-4 derece civarında. 18 Mart Çarşamba günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 15-16 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 6-7 derece arasında olacak. 19 Mart Perşembe günü zaman zaman yağmur bekleniyor. Çisenti şeklinde yağışlar olabilir. Gündüz sıcaklık 10-11 derece, gece sıcaklık 3-4 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar alabilirsiniz. Şemsiye gibi önlemler almak faydalı olacaktır. Soğuk havalarda kat kat giyinerek ısınızı koruyabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmanız önerilir. Bu şekilde Kayseri'deki hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz.