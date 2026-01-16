HABER

Kayseri Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

17-19 Ocak tarihleri arasında Kayseri'de hava durumu oldukça soğuk olacak. Gündüz sıcaklıkları -1 ile 1 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde -9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı %60 ile %80 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı da 9 ile 12 km/saat arasında seyredecek. Kayseri'de bu süreçte karlı hava koşulları yaşanacak. Düşük sıcaklıklara karşı hazırlıklı olunması önem taşıyor.

Doğukan Akbayır

16 Ocak 2026 Cuma günü Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 0 ile 2 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 derecenin altına düşecek. Hissedilen sıcaklık ise sabah ve akşam saatlerinde -1 ile -3 derece arasında olacak. Nem oranı %70 ile %80 aralığında değişecek. Rüzgar hızı 5 ile 10 km/saat olacak. Bu koşullar altında Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu kalmaya devam edecek.

17 Ocak Cumartesi günü Kayseri’de hava durumu daha soğuk olacak. Gündüz sıcaklık 0 ile 1 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık -4 ile -9 derece arasında değişecek. Nem oranı %60 ile %80 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı 9 ile 12 km/saat arasında olacak. Bu gün Kayseri'de hava durumu soğuk ve karlı olacak.

18 Ocak Pazar günü Kayseri'de hava durumu yine soğuk olacak. Gündüz sıcaklık -1 ile 1 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -5 dereceye kadar düşecek. Hissedilen sıcaklıklar -5 ile -9 derece arasında değişecek. Nem oranı %60 ile %80 arasında sürecek. Rüzgar hızı 9 ile 12 km/saat olacak. Kayseri'de hava durumu soğuk ve karlı olacak.

19 Ocak Pazartesi günü Kayseri'de hava durumu daha da soğuyacak. Gündüz sıcaklık -6 ile -4 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -9 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık -6 ile -9 derece arasında kalacak. Nem oranı %60 ile %80 seviyesinde değişecek. Rüzgar hızı 9 ile 12 km/saat olacak. Kayseri'de bu gün de hava durumu soğuk ve karlı olacak.

Bu soğuk ve karlı hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Kayseri'de yaşayanlar ve ziyaretçilerin kalın giyinmeleri önemlidir. Donma riskini azaltmak için kat kat giyinilmelidir. Yolculuk yaparken araçların kış lastiği ile donatıldığından emin olunmalıdır. Gerekli acil durum kitlerinin bulundurulması da önemlidir. Ayrıca, buzlanma riskine karşı dikkatli yürümek gerekmektedir. Kayma tehlikesine karşı tedbirli olmak önemlidir. Bu önlemler Kayseri'de olumsuzlukları en aza indirecektir.

Anahtar Kelimeler:
