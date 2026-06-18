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Kayseri Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 18 Haziran 2026 tarihinde güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 27 derece civarında, gece ise 11 ile 14 derece arasında düşmesi öngörülüyor. 19-21 Haziran tarihlerinde ise gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Özellikle bu günlerde yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemli. Rüzgar kuzeybatıdan hafif esse de hava durumu değişiklikleri için tedbirli olmak gereklidir.

Kayseri Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

18 Haziran 2026 Perşembe günü Kayseri'de hava genellikle güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 27 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 11 ile 14 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeybatıdan hafif esip, zaman zaman orta kuvvette olacak. Nem oranı %49 ile %64 arasında değişecek. Bu koşullar altında hava durumu oldukça keyifli olacak.

19 ile 21 Haziran tarihlerinde Kayseri'de hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 19 Haziran Cuma günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 21 ile 23 derece arasında olacak. Nem oranı %48 ile %90 arasında değişecek. Rüzgar kuzeybatıdan hafif esmeye devam edecek.

20 Haziran Cumartesi günü ise yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar da muhtemel. Sıcaklık 18 ile 21 derece arasında seyredecek. Nem oranı %52 ile %64 arasında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar hâlâ kuzeybatıdan hafif etkileyecek.

21 Haziran Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 20 ile 22 derece arasında olacak. Nem oranı %49 ile %75 arasında değişecek. Rüzgar kuzeyden hafif esecek.

Bu dönemde 19 ve 20 Haziran tarihlerinde yağışlı hava koşulları öngörülüyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olur. Ani hava değişimlerine karşı kat kat giyinmek önemli. Hava durumunu düzenli kontrol etmek de ayrı bir önem taşımaktadır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Hafif yapılı eşyaların sabitlenmesi veya iç mekanlara alınması önerilir.

Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava tahminlerini dikkate almanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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