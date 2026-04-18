Kayseri Hava Durumu! 18 Nisan Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 18 Nisan 2026'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar ve gök gürültülü fırtınalar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 18 dereceye ulaşırken gece 6 dereceye kadar düşecek. Rüzgar güneydoğudan esecek ve nem oranı gün boyunca değişecek. Önümüzdeki günlerde de yağmur ve çisenti bekleniyor. Bu duruma karşı hazırlıklı olmak, sağlık açısından önemli. Uygun kıyafet seçimleri ve dikkatli davranışlar öneriliyor.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 18 Nisan 2026 Cumartesi, Kayseri'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gök gürültülü sağanaklar da yaşanabilir. Sıcaklık gündüz saatlerinde 18 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 6 dereceye kadar düşecek. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %74 olacak. Gündüz %53, akşam %70 ve gece %84 civarında ölçülmesi bekleniyor. Böylece, Kayseri'de bugün hava durumu yağışlı görünmektedir.

Önümüzdeki günler için hava durumu da değişkenlik gösterecek. 19 Nisan Pazar günü, Kayseri'de yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 9 derece civarına düşecek. Gece sıcaklıkları 0 dereceye kadar inebilir. Rüzgar, güneybatı yönünden saatte 21 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %53 olacak. Gündüz %70, akşam %84 ve gece %84 civarında seyreder. 20 Nisan Pazartesi günü, bulutlu bir hava hâkim olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 derece civarına yükselecek. Gece ise 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah, gündüz, akşam ve gece %70 civarında olacak.

21 Nisan Salı günü, daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 16 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 2 derece civarında olacak. Rüzgarın güneybatı yönünden saatte 8 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı sabah saatlerinde %84 olacak. Gündüz, akşam ve gece %70 civarında seyreder. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu yağışlı olacak.

Bu hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmalısınız. Uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmelidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde soğuk algınlığına karşı korunmak önemlidir. Kat kat giyinmek faydalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler tüketilmelidir. Bu şekilde Kayseri'de hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz. Sağlığınızı korumak için önlemleri zamanında almayı unutmayın.

