Kayseri Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de, 19 Aralık 2025 günü soğuk ve bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 7-8 derece, akşam ise 3-4 dereceye düşecek. Gece sıcaklıklar -5 ile -2 derece arasında değişecek. Gün özetine göre, rüzgar 5-6 km/saat hızla doğu ve kuzeydoğudan esecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Kalın giyinmek ve uygun ayakkabılar tercih etmek, dışarıda konforu artıracak.

Ufuk Dağ

Bugün, 19 Aralık 2025 Cuma günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 7-8 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 3-4 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar -5 ile -2 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 5-6 km/saat civarında. Rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerinden esecek. Nem oranı %70-80 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:52. Gün batımı saati ise 17:19.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Cumartesi günü, 20 Aralık 2025, gündüz sıcaklıklar 8-10 derece. Akşam saatlerinde sıcaklık 4-5 dereceye düşecek. Pazar günü, 21 Aralık 2025, gündüz sıcaklıklar 5-6 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3-4 dereceye inecek. Pazartesi günü, 22 Aralık 2025, gündüz sıcaklıklar 6-7 derece civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 4-5 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 5-9 km/saat arasında değişecek. Rüzgar doğu, kuzeydoğu ve güneydoğu yönlerinden esecek. Nem oranı %50-80 arasında olacak.

Bu soğuk ve bulutlu hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgar hissedilen sıcaklığı düşürebilir. Bu nedenle rüzgar geçirmeyen giysiler seçilmelidir. Sokaklarda yürürken kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Uygun ayakkabılar giymek önem taşır. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olabilir. Bu saatlerde dışarı çıkarken ek önlemler almak faydalıdır. Hava koşullarına uygun hazırlık yapılması, Kayseri'de günleri daha konforlu hale getirir.

