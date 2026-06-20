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Kayseri Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 20 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu ılık ve güzel geçecek. Gündüz sıcaklığı 20 ile 23 derece arasında olacakken, geceleri sıcaklık 10 ile 13 derece civarına düşecek. Önümüzdeki günlerde genel olarak güneşli bir hava hakim olacak. Ancak Salı günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun hazırlık yapmak, hafif bir yağmurluktan faydalanmak önemli olacak.

Kayseri Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 20 Haziran 2026 Cumartesi, Kayseri'de hava durumu ılık ve güzel olacak. Gündüz hava sıcaklığı 20 ile 23 derece arasında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 10 ile 13 derece civarında seyredecek. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Dışarı çıkarken hafif bir yağmurluğa karşı hazırlıklı olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu genellikle güneşli geçecek. Pazar günü hava sıcaklığı 25 ile 27 derece arasında olacak. Pazartesi günü de sıcaklık 25 ile 27 derece civarında kalmayı sürdürecek. Salı günü gök gürültülü sağanak yağış olabilir. Özellikle Salı günü dışarı çıkarken hafif bir yağmurluğa karşı hazırlıklı olmalısınız.

Kayseri'nin karasal iklimi var. Bu nedenle gündüz ve gece sıcaklıkları arasında belirgin farklar oluşabilir. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Yanınızda ince bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak önem taşır. Cildinizi korumak için bu ürünlerden yararlanmalısınız.

Kayseri'de 20 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu ılık ve güzel olacak. Önümüzdeki günler genellikle güneşli geçecek. Ancak Salı günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun hazırlık yapmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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