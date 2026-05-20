Kayseri Hava Durumu! 20 Mayıs Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Kayseri'de hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde aralıklı hafif yağışlar görülecek. Öğle ve akşam saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 17 - 20 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 8 - 11 dereceye düşecek. Rüzgar, batı ve kuzeybatı yönlerinden hafif esecek. Ara sıra orta kuvvette rüzgarlar da görülebilir. Güney ve doğu kesimlerde zaman zaman kuvvetli rüzgarlar (30 - 50 km/sa) bekleniyor.

Bu hava koşulları, ani yağışlara karşı hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Vatandaşların, kuvvetli rüzgarlar nedeniyle dikkatli olması gerekiyor. Olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmak önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde, 21 - 23 Mayıs tarihleri arasında Kayseri'de hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 15 - 18 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 6 - 9 derece arasında olacak. Rüzgar batı ve kuzeybatı yönlerinden hafif esecek. Güney ve doğu bölgelerinde kuvvetli rüzgarlar görülebilir.

Bu dönemde, öğle ve akşam saatlerinde ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemli. Kuvvetli rüzgarlar nedeniyle açık alanlarda dikkatli hareket etmek gerekiyor. Olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmak hayat kurtarıcı olabilir.