Kayseri Hava Durumu! 20 Ocak Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Ocak 2026 Salı günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklığının -2 derece civarında olması bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif kar sağanakları görülebilir. Gün boyunca hava parçalı bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -5 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık ise -9 dereceye kadar inebilir. Nem oranı %81 civarında. Rüzgar hızı 6 km/saat, batı yönünden esiyor.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 21 Ocak Çarşamba günü sıcaklığın -2 derece civarında olması bekleniyor. 22 Ocak Perşembe günü ise -3 dereceye düşmesi öngörülüyor. Bu tarihlerde hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. 23 Ocak Cuma günü hafif kar yağışı ihtimali var. Sıcaklıklar 0 derece civarında seyredecek.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek gerekir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunmalıdır. Özellikle yolda yürürken dikkat edilmeli. Araç kullanırken kayma riski göz önünde bulundurulmalıdır. Sıcak içecekler tüketmek faydalı olacaktır. Yeterli su alımına özen gösterilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korumaya yardımcı olur.