Kayseri Hava Durumu! 21 Mayıs Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü, Kayseri'de hava durumu hafif yağmurla başlıyor. Sıcaklık 9°C civarında. Gün boyunca sıcaklık 8°C ile 15°C arasında değişecek. Bu, Kayseri'de hava durumunun serin ve yağmurlu olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde, 22 Mayıs Cuma günü, Kayseri'de hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 9°C ile 21°C arasında olacak. 23 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu günlerde sıcaklık 8°C ile 20°C arasında değişecek. 24 Mayıs Pazar günü ise benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklık 8°C ile 18°C arasında olacak.

Bu dönemde, Kayseri'de hava durumu serin ve yağışlı. Dışarı çıkarken bir şemsiye almak faydalı olacaktır. Kat kat giyinerek soğuktan korunmak da önemlidir. Yağışlı havalarda yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak bu nedenle önemlidir.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve yağışlı kalacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak da büyük önem taşıyor.