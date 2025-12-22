HABER

Kayseri Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 22 Aralık 2025 Pazartesi hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 10 derece, gece ise 5 dereceye düşecek. Rüzgar doğu yönünden 7 kilometre hızla esecek. 23 Aralık'ta hafif kar, buz ve yağmur beklenirken, gündüz sıcaklık 3 derece gece ise 1 derece olacak. 24 Aralık'ta güneşli havanın görülmesi planlanıyor. Dışarı çıkarken kalın giyinmek ve dikkatli olmak gerekecek. Kış koşullarına hazırlıklı olunmalı.

Doğukan Akbayır

Bugün, 22 Aralık 2025 Pazartesi günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 10 derece civarına çıkacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %77 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:53'tür. Gün batımı saati ise 17:20 olarak öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Aralık Salı günü, hafif kar, buz ve yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 3 derece, gece ise 1 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %68 civarına yükselecek.

24 Aralık Çarşamba günü, bulutların arasından güneşin görünmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklık 6 derece, gece ise -4 derece civarında olacak. Rüzgar batı yönünden saatte 5 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %80 civarında olacak.

25 Aralık Perşembe günü, alçak bulutların hakim olması bekleniyor. Gündüz sıcaklık 6 derece, gece ise -4 derece olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %85 civarında kalacak.

Hava koşullarının soğuk ve değişken olacağını unutmayın. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih etmeniz faydalı olacaktır. 23 Aralık'ta beklenen hafif kar ve buzlanma nedeniyle dikkatli olmalısınız. Sürücüler için kış lastikleriyle seyahat önerilir. Evde kalanlar ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olmalıdır. Ayrıca su borularının donma riskine karşı önlemler alınmalıdır.

hava durumu Kayseri
