Kayseri Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 22 Haziran 2026 Pazartesi günü hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23-24 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10-11 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan hafif esintilerle zaman zaman orta kuvvette esecek. Nem oranı ise %39 civarında kalacak.

Kayseri'de bugün açık hava etkinlikleri için ideal koşullar mevcut. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek oldukça uygun. Akşam saatlerinde sıcaklıklar düşeceğinden, buna hazırlıklı olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişecek. 23 Haziran Salı günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 24-25 derece, gece 9-10 derece civarında olacak. 24 ve 25 Haziran’da hava genellikle güneşli geçecek. Sıcaklıklar gündüz 26-27 derece, gece ise 10-11 derece arasında olacak.

23 Haziran'daki gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez kıyafetler giymek de akıllıca bir tercih olabilir. Diğer günlerde güneşli hava koşulları devam edecek. Güneşe karşı koruyucu önlemler almak ve bol su içmek önemlidir.

Kayseri'de 22 Haziran Pazartesi günü hava durumu güzel. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün. Önünüzdeki günlerde hava koşullarına göre plan yaparak kendinizi koruyabilirsiniz.