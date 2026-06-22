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Kayseri Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 22 Haziran 2026 Pazartesi günü hava sıcaklığı 23-24 derece arasında güneşli bir gün sunacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10-11 dereceye kadar düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan hafif esintilerle esecek. Önümüzdeki günlerde değişecek hava durumu, 23 Haziran'da gök gürültülü sağanak yağışlar getirebilir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olan bugünde, güneşten korunmak da önemlidir.

Kayseri Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Kayseri'de 22 Haziran 2026 Pazartesi günü hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23-24 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10-11 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan hafif esintilerle zaman zaman orta kuvvette esecek. Nem oranı ise %39 civarında kalacak.

Kayseri'de bugün açık hava etkinlikleri için ideal koşullar mevcut. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek oldukça uygun. Akşam saatlerinde sıcaklıklar düşeceğinden, buna hazırlıklı olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişecek. 23 Haziran Salı günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 24-25 derece, gece 9-10 derece civarında olacak. 24 ve 25 Haziran’da hava genellikle güneşli geçecek. Sıcaklıklar gündüz 26-27 derece, gece ise 10-11 derece arasında olacak.

23 Haziran'daki gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez kıyafetler giymek de akıllıca bir tercih olabilir. Diğer günlerde güneşli hava koşulları devam edecek. Güneşe karşı koruyucu önlemler almak ve bol su içmek önemlidir.

Kayseri'de 22 Haziran Pazartesi günü hava durumu güzel. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün. Önünüzdeki günlerde hava koşullarına göre plan yaparak kendinizi koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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