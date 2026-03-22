Kayseri Hava Durumu! 22 Mart Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Mart 2026 Pazar günü, Kayseri'de hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 17 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 2 derece civarında olması öngörülüyor. Hissedilen sıcaklıklar 1 derece civarında olacak. Nem oranı %64 seviyelerinde kalacak. Rüzgar güney yönünden eserek saatte 14 kilometre hız yapacak. Yağış ihtimali %0. Yani, kuru ve güneşli bir gün geçireceğiz.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu genel olarak güneşli. Ilıman bir hava bekleniyor. Pazartesi günü sıcaklıklar 12 derece civarında olacak. Salı günü ise sıcaklığın 15 dereceye ulaşması bekleniyor. Çarşamba günü zaman zaman bulutlu bir hava hakim olabilir. Güneşli anlar da olacak. Sıcaklıklar 9 derece civarında kalacak. Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık ise 10 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 10-15 derece arasında değişiyor. Geceleri ise 0-2 derece civarında olacak. Gündüzleri hafif kıyafetlerle dolaşmak rahatlık sağlar. Akşam ve gece saatlerinde daha kalın giysiler tercih edilmeli. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yanınızda ceket bulundurmak da faydalı. Hava durumunun zaman zaman değişebileceğini unutmamalısınız. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir.