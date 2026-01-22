HABER

Kayseri Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 22 Ocak 2026 tarihi soğuk ve karla karışık yağmurla karşılaşılacak. Gündüz sıcaklığı 0 ile 4 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık -1 ile -4 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek ve 2 ile 3 derece arasında seyredecek. Rüzgarın doğu ve güneydoğudan eseceği gün boyunca %67 ile %88 arasında değişen nem oranı, yaşamı olumsuz etkileyebilir. Dışarı çıkanı kalın giyinmeli ve dikkatli olmalıdır.

Doğukan Akbayır

Bugün, 22 Ocak 2026 Perşembe günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 ile 4 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık -1 ile -4 derece civarında ölçülecek. Akşam saatlerinde, sıcaklık 2 ile 3 derece arasında seyredecek. Hissedeceğiniz sıcaklık -2 ile -1 derece arasında olacak. Rüzgar, doğu ve güneydoğu yönlerinden esecek. Rüzgarın hızı saatte 14 ile 35 kilometre arasında değişecek. Nem oranı ise gün boyunca %67 ile %88 arasında olacak.

Gelecek günlerde Kayseri'de benzer bir hava durumu bekleniyor. 23 Ocak Cuma günü, gündüz sıcaklıkları 0 ile 2 derece arasında ölçülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 ile 1 derece arasında olacak. 24 Ocak Cumartesi günü, gündüz sıcaklıkları 0 ile 1 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık -1 ile -2 derece arasında olacak. 25 Ocak Pazar günü ise gündüz sıcaklıkları -6 ile -3 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -7 ile -5 derece arasında değişecek.

Bu soğuk ve karla karışık yağmurlu hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Kayseri'deki yaşayanlar ve ziyaretçiler, dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelidir. Su geçirmez giysiler seçimde yer almalıdır. Ayakkabılarınız kaymaz tabanlı olmalıdır. Sokaklarda oluşabilecek buzlanmalara karşı dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken hız sınırlarına uyulmalıdır. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların etkilenebileceği unutulmamalıdır.

